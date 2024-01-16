بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

وحصل بول والتر هوزر، على جائزة أفضل ممثل مساعد بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية، عن مسلسل «عصفور أسود - Black Bird».

ونافس على الجائزة كلا من موراي بارتليت عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»، ويونج مازينو عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»، وريتشارد جينكينز عن مسلسل «دامر - Dahmer»، وجوزيف لي عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»، وجيسي بليمونس عن مسلسل «الحب والموت - Love & Death»، وراي ليوتا عن مسلسل «عصفور أسود - Black Bird».