رئيس الحكومة العراقية: العراق يرفض أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادته

صرح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن العراق يرفض أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر لاسيما الاعتداء الأمريكي الأخير الذي حصل في بغداد.



وقال السوداني، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إن الحكومة العراقية حريصة "على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي"، حسب بيان للحكومة العراقية.



وحذر من أن "الاضطرابات التي تشهدها المنطقة هي بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزّة وأن استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وتنتهك القانون الدولي".



ودعا إلى "ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم".

وبحسب البيان العراقي فقد شهد اللقاء التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.

كما تم بحث دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الحكومة العراقية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على تعيين موعد محدد ببن فريقي الرئيسين.