الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أحبطت، ليل اليوم الثلاثاء، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض ثلاث طائرات أخرى فوق مقاطعة فورونيج، بالإضافة إلى اعتراض أربع طائرات مسيرة فوق بيلجورود.



وقالت الوزارة، في بيان: "خلال الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".



وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صدت فوق أراضي مقاطعة فورونيج هجوما شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع أية إصابات، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بنتائج تلك الحادثة على الأرض، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخماد حريق اندلع في شرفة أحد المباني السكنية (بسبب سقوط شظايا)، وتحطم زجاج نوافذ مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة.



كما أعلن عمدة مدينة فورونيج، فاديم كستينين، إعلان حالة الطوارئ في المدينة عقب الهجوم الذي شنته المسيرات الأوكرانية.



وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.



وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسئولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، في وقت سابق من العام الماضي.