مدرب غينيا: التعادل مع الكاميرون بـ 10 لاعبين ليس سهلا

أبدى كابا دياوارا، مدرب منتخب غينيا، رضاه التام عن نتيجة التعادل 1 /1 التي حققها فريقه أمام الكاميرون، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، أنه ليس من السهل التعادل مع منتخب مثل الكاميرون، خاصة وأن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد فرانساوا كامانو في نهاية الشوط الأول.

وتابع : "حققنا بداية جيدة وأنا سعيد بعد هذه النتيجة، بدأنا جيدا وسجلنا هدفا، وأريد تهنئة لاعبي منتخبنا بعد اللعب 10 لاعبين أمام 11 في المباراة. مازالت هناك مباراتين في المنافسة وسنبقى في السباق".

وأوضح : "البطاقة الحمراء التي تلقيناها غيرت الأمور، خروج لاعب منا صعب من مأموريتنا، والأمور كانت معقدة بعد ذلك. على كل حال نرحب بهذه النقطة التي تحصلنا عليها".

ويلتقي المنتخب الغيني في المباراة المقبلة مع نظيره الجامبي يوم الجمعة المقبل.