العاهل الأردني يؤكد أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية، الثلاثاء، وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وجدد العاهل الأردني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التأكيد على ضرورة السماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، مشددا على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.



وشدد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، محذرا من تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها.



وأوضح أن الأمن والسلام والاستقرار لن يتحقق بالحلول العسكرية، مجددا التأكيد أن السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين؛ الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، والسفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش.