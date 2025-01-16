محكمة في لاتفيا تحكم على ضابط سوفيتي سابق بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس لصالح روسيا

ذكرت وكالة الأنباء اللاتفية (ليتا) الأربعاء أن محكمة في لاتفيا حكمت على ضابط سوفيتي سابق/ 72 عاما / بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة التجسس لصالح روسيا المجاورة.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن مكتب المدعي العام في الدولة المطلة على بحر البلطيق العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فقد أُدين المواطن الروسي بجمع معلومات متاحة للعامة حول المحاكمات السياسية والبنية التحتية الحيوية والأهداف العسكرية قرب مطار ريجا.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الرجل، الذي بقي في لاتفيا بعد مغادرته القوات المسلحة السوفيتية، كان يسافر بعد ذلك إلى جيب كالينينجراد الروسي الواقع على بحر البلطيق.

وهناك، يُزعم أنه سلم المعلومات التي جمعها إلى ممثل لجهاز الاستخبارات الروسي. وتم اعتقال الرجل في ديسمبر، وكشفت عملية تفتيش عن مخبأ يحتوي على متفجرات وذخيرة.

وكانت لاتفيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي الذي كانت تهيمن عليه موسكو حتى انهياره في عام 1991. وتضم الدولة البلطيقية، التي تحد روسيا من الشرق، أقلية روسية كبيرة.