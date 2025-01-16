عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت لا يزال أدنى بكثير من مستوى ما قبل كورونا

لا يزال عدد الركاب في مطار فرانكفورت - أكبر مطار في ألمانيا - أدنى بكثير مما كن عليه الحال قبل جائحة كورونا.

وقالت شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الخميس أن 6ر61 مليون مسافر مروا عبر المطار العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 7ر3% عن عام 2023.

لكن لا يزال العدد أقل بنسبة 7ر12% من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في عام 2019(نحو 6ر70 مليون مسافر).

وفي عام 2020 انهارت الحركة الجوية نتيجة لقيود السفر بسبب جائحة كورونا. ولم تتعاف الحركة الجوية بشكل كامل في ألمانيا منذ ذلك الحين.

وقالت فرابورت، التي يقع مقرها في فرانكفورت، إن العديد من المطارات التي تعمل بها خارج ألمانيا سجلت أعدادا من الركاب أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.