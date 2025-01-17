جوتيريش: زيارتي إلى لبنان تاتي تعبيرا عن التضامن والدعم الأممي لها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب في بيروت ، إن زيارته إلى لبنان تأتي تعبيراً عن التضامن مع لبنان وشعبه، مؤكّداً دعم الأمم المتحدة القطاعات اللبنانية كافة.

وعقد بو حبيب وجوتيريش اجتماعاً في مطار بيروت " تناولا في خلاله مستجدات الأوضاع اللبنانية والاقليمية".

وأكد جوتيريش أن "الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة ليعود لبنان بلد السلام والجمال والازدهار في المنطقة، وستبذل كل الجهود لتمكين الدولة اللبنانية من تحقيق الانتعاش الاقتصادي".

وشدّد جوتيريش على أن "قوات اليونيفيل ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان ستواصل العمل بكل قوة لدعم لبنان واستقراره".

من جهته، جدد الوزير بو حبيب التأكيد على أن "لبنان بلد محب للسلام وملتزم بالشرعية الدولية، كما أنه يثمن دعم الأمم المتحدة الدائم لسيادته واستقلاله، وهو يعول على دورها لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية التي عصفت به، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد وصل مساء اليوم الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت) في زيارة لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بانتخابه رئيساً، ولقاء كبار المسؤولين والاطلاع على الأوضاع في لبنان.

وتستمر زيارة جوتيريش إلى لبنان يومين، يقوم خلالها بزيارة إلى جنوب لبنان للتعبير عن دعمه للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان " اليونيفيل".