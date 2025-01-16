عقد مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "الشائعات وتأثيرها على الزيادة السكانية"، ضمن الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "اتحقق قبل ما تصدق"، والتي تهدف لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الاستقرار المجتمعي.

وأقيمت فعاليات الندوة بقرية الترامسة، حاضر فيها الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.

وقالت الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إن وسائل تنظيم الأسرة يدور حولها العديد من الشائعات وعدم الوصول للمعلومات الصحيحة أو التحقق من المعلومات المنتشرة يؤدى لحدوث حمل غير مرغوب فيه، ومن ثم زيادة عدد السكان.

وناقشت مدير إدارة تنظيم الأسرة بصحة قنا، مع السيدات عددًا من الشائعات التي تدور حول وسائل تنظيم الاسرة، منها أن وسائل تنظيم الأسرة تحدث عقم لدي السيدات وتمنع الإنجاب مرة أخرى، وأن الوسائل تعمل على زيادة الوزن لدى السيدات، وأن الأقراص والحقن الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة تصيب السيدات بمرض السرطان، وغيرها من الشائعات المنتشرة حول وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت "الشهير"، إلى أن مديرية الصحة تسعى لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للسيدات المستهدفات، في كل المناطق على مستوى المحافظة، بما ينعكس إيجاباً على صحة الأم والطفل، وبالتالي على المجتمع.

وأوضحت سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا، أن الشائعات لم تترك مجال إلا وحاولت اقتحامه، لإفساد الحياة المجتمعية، وتشويه الجهود والخطط التنموية التي تنفذها الدولة بكل القطاعات، لذلك كان لا بد ضمن سلسلة ندوات مجمع إعلام قنا، أن نتطرق لهذه القضية المهمة، مضيفة بأن الندوة تضمنت توقيع الكشف الطبي على السيدات وفحص للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضمن الخدمات المصاحبة للندوات.