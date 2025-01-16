قرر عمر عارف مدير نيابة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس عاطين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية مساعدتهما 2 آخرين هاربين، بخطف طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وطلب فدية 4 ملايين جنيه بقرية اللحوم دائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

كان ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، قد تمكنوا من استعادة طفل مخطوف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير من أمام مدرسته عقب الانتهاء من إتمام أداء الامتحانات.

ترجع أحداث الواقعة بتلقي ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو المطامير، بلاغا من "السيد إبراهيم السعيد"، صاحب مزرعة دواجن، يفيد بغياب نجله "محمد"، 9 سنوات، من أمام مدرسته عقب الانتهاء من إتمام أداء الامتحانات، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب منه 4 ملايين جنيه فدية مقابل إعادة نجله.

ووجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، والنقيب محمد التهامي، وتم وضع خطة بحث أسفرت عن عدم وجود أي ديون أو مشاكل بين والد الطفل وآخرين قد تكون سبباً وراء الحادث.

وتوصلت التحريات السرية إلى أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل، 4 أشخاص خطفوا الطفل باستخدام سيارة ملاكي، بقصد الحصول على مبالغ مالية "فدية" من والد المجني عليه، لعلمهم المسبق بحالته المادية واستطاعته سداد ما يطلبونه نظير عدم المساس بنجله.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز أبو المطامير، برئاسة المستشار عمر عارف، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، تمكن فريق البحث من ضبط 2 من المتهمين والتليفون المحمول المستخدم في الواقعة، وتحرير الطفل المختطف، وجارِ ضبط المتهمين الآخرين.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية.