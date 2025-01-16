 بايدن يدعو لتعديل الدستور لمنع حصانة الرؤساء عن جرائمهم - بوابة الشروق
الخميس 16 يناير 2025 9:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بايدن يدعو لتعديل الدستور لمنع حصانة الرؤساء عن جرائمهم


نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 8:44 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 8:44 ص

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعديل الدستور الأمريكي لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء وجوده في المنصب.

واستخدم بايدن خطاب الوداع للأمة ليل الأربعاء/الخميس للتحذير من تشكّل "أوليجارشية" للأثرياء للغاية في البلاد ومن "مجمع تقني-صناعي" ينتهك حقوق الأمريكيين ومستقبل الديمقراطية.

وخلال كلمته من المكتب البيضاوي، مع استعداده لتسليم السلطة يوم الإثنين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعرب بايدن عن قلقه إزاء جمع السلطة والثروة لدى زمرة قليلة.

وقال بايدن: "اليوم، تتشكل في أمريكا أوليجارشية من ثروة وقوة ونفوذ مفرط تهدد ديمقراطيتنا بالكامل، وحقوقنا الأساسية وحرياتنا، وفرصة عادلة للجميع للتقدم"، وأشار إلى "تركيز خطير للسلطة في أيدي قلة من الأثرياء للغاية، مع عواقب وخيمة إذا تُركت إساءة استخدامهم للسلطة دون رادع".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك