رئيسة مجلس النواب الأمريكي: تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكونجرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المشرعين سيشكلون لجنة مستقلة من خارج المجلس لمراجعة "الحقائق والأسباب" المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول التابع الكونجرس يوم السادس من يناير الماضي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الإثنين، عن بيلوسي في رسالة للمشرعين، قولها إن اللجنة ستشكل على غرار لجنة مماثلة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرة إلى أنها ستنظر في "الحقائق والأسباب المتعلقة باستعداد واستجابة شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية التي تتبع الولايات والمحلية".

واقتحم حشد من مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى، كما هاجم الحشد الشرطة، ما دفع أعضاء الكونجرس للهرب طلبًا للسلامة وقطع جلسة الكونجرس التي عقدت للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أيام، من تهمة "التحريض" على أعمال الشغب، لعدم توافر أصوات كافية.