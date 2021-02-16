الطب البيطري بشمال سيناء يستهدف تحصين 58 ألف رأس مواشي ضد الأمراض

انطلقت في محافظة شمال سيناء، الحملة القومية لتحصين المواشي ضد عدوى الوادي المتصدع والحمى القلاعية.

وقال الدكتور حسن البيك مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، في تصريح لـ«الشروق»، إن الحملة تقوم بأعمال تحصين المواشي ضد حمى الوادى المتصدع و الحمى القلاعية، و تستهدف 58 ألف رأس ماشية، منها حوالي 25 ألفا و400 رأس من الأغنام و29 ألف رأس من الماعز و500 رأس من الجاموس و2000 رأس من الأبقار.

وأوضح البيك أنه تم تحصين 6000 رأس حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار فعاليات الحملة القومية حتى الوصول إلى غالبية العدد المستهدف.

وأكد على خلو المحافظة من اي إصابات بحمي الوادي المتصدع والحمى القلاعية نهائيًا، مع وضع تقارير دورية أمام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بفعاليات الحملة.