القبض على 4 متهمين بقتل مسجل خطر بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض 4 أشخاص لاتهامهم بقتل مسجل خطر ضربا حتى الموت، بعدما اصطدم بسيارتهم ورفض دفع ثمن إصلاحها بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الحيزة، بلاغا يفيد العثور على احد الاشخاص في حالة إعياء شديد، وملقى أمام منزله بمنطقة الطالبية، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شاب، مسجل خطر، وبه آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسده، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص احتجزوا المجني عليه، وتعدوا عليه بالضرب بعدما اصطدم بسيارتهم، ورفض دفع ثمن إصلاحها، وعندما شعر بحالة إعياء قاموا بإلقائه أمام منزله ولاذوا بالفرار.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.