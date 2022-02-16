الكرملين: الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين يوافق على أن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال «بيسكوف» للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيكون انتهاكًا لاتفاقيات مينسك: «بالطبع ليست هناك علاقة بين الاعتراف وبين اتفاقيات مينسك، هذا صحيح، وقال الرئيس إن المهمة الرئيسية هي تنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك».

وأوضح أن الكرملين يعتبر استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن، للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الأمن أمرًا إيجابيًا، متابعًا: «من المهم بالنسبة لنا أنه عند مناقشة الجوانب العقلانية التي أشار إليها الأمريكيون، أن تتم مناقشتها بشكل مترابط مع تلك الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، ونأمل أن تبدأ عملية التفاوض هذه».

وتابع: «في هذه الحالة، يؤكد الرئيس بوتين أيضًا رغبتنا واستعدادنا للدخول في مثل هذه المفاوضات، وربما يكون من الإيجابي أن يعلن رئيس الولايات المتحدة أيضًا عن استعداده لبدء مثل هذه المفاوضات الجادة».