اليمن: الحوثيون يستخدمون موانئ الحديدة لأغراض عسكرية

قال وكيل محافظة الحديدة اليمنية وليد القديمي، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

وأضاف القديمي، وفقًا لقناة اليمن الفضائية، أن الميليشيا تستغل الموانئ لتهريب الأسلحة الإيرانية من سفن البضائع التي لا يتم تفتيشها وأيضًا من السفن الإيرانية المرابطة في خط الملاحة الدولية.

وطالب القديمي، بتوثيق تحركات وفساد الميليشيا ومخازن الأسلحة، محذرًا من أن تغاضي المجتمع الدولي وعدم اقتحام المراقبين الدوليين للموانئ بشكل مفاجئ يجعلها ثكنات عسكرية للميليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن الميليشيا لم تتخذ ميناء الحديدة وحده ثكنة عسكرية بل ميناءي الصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى مرسى اللحية الذي يعد وكرًا لتفخيخ الزوارق البحرية وإعداد الألغام ومركز انطلاق لعدد من العمليات الإرهابية التي تستهدف الملاحة الدولية.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن بين الفينة والأخرى استهداف ورش تصنيع زوارق مفخخة وطائرات مسيّرة منطلقة من موانئ الحديدة التي تستخدمها الميليشيا الحوثية لأغراض عسكرية واستقدام المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية.