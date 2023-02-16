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روسيا وأوكرانيا تتبادلان أكثر من 200 أسير

كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:17 م
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى على غزو روسيا لأوكرانيا، تبادل البلدان أسرى حرب مجددا، حيث تم هذه المرة تبادل 101 أسير لكل جانب.

ومن بين الأوكرانيين الذين تم نقلهم من معسكرات الأسر الروسية إلى أوكرانيا، 63 مقاتلا من مصنع أزوف المحاصر للصلب في مدينة ماريوبول، حسبما قال مكتب الرئاسة في كييف.

وقال رئيس المكتب أندري يرماك إن "أقاربكم ينتظرونكم منذ مدة طويلة للغاية". وبدأت الحرب في 24 فبراير الماضي.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو عن الإفراج عن 101 روسي. وتم نقلهم إلى موسكو بطائرة.

واسرت روسيا الكثير من الجنود الأوكرانيين خلال الاستيلاء على ماريوبول. ويعتبر إطلاق سراح أولئك الجنود نجاحا خاصا بالنسبة لأوكرانيا.

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