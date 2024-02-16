بايدن يعلق على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني: بوتين هو المسئول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، غير صحيحة.

وأضاف بايدن في حديث للصحفيين، أن نافالني "كان بإمكانه العيش بأمان في المنفى لكنه اختار العودة إلى روسيا"، معتبرا أنه كان "صوتا قويا من أجل الحقيقة"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع: "لست متفاجئًا ولكني غاضب من وفاة نافالني المبلغ عنها"، محملاً المسئولية عن وفاته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: "بوتين هو المسئول".

وتوفي زعيم المعارضة الروسية والعدو الأول للكرملين أليكسي نافالني الجمعة في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، على ما أعلنت سلطات السجون الفدرالية الروسية في بيان.

وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان "في 16 فبراير 2024، شعر السجين نافالني بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري ... أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة".

وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه في الدائرة القطبية الشمالية، اليوم الجمعة، وسط تحميل مسئولية مباشرة عن الوفاة لموسكو والكرملين.

وكان الناشط البالغ 47 عاما أدين بتهمة "التطرف"، اعتقل بعدها في سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة.