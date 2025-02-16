ألمانيا: التحقيق في واقعة اشتعال النيران بحافلة دعاية انتخابية تابعة لحزب شولتس

اشتعلت النيران اليوم الأحد، في حافلة دعاية انتخابية تابعة لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في ولاية شلزفيج- هولشتاين شمالي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نفترض أن الحادث كان حريقًا متعمدًا، ونحن نحقق في جميع الاتجاهات".

وتابع المتحدث أن الحادث الذي وقع في بلدة بوشن لم يسفر عن إصابة أي شخص. وأضاف المتحدث أنه حتى الآن، لا توجد أي أدلة تشير إلى الجناة.

ووفقًا للحزب الاشتراكي، فإن الحافلة تابعة لنائبة في البرلمان الألماني عن الحزب تدعى نينا شير. ورفضت الشرطة التعليق على ما أعلنه الحزب.

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي، ماتياس ميرش، إن هذا الحادث هو هجوم على الديمقراطية وعلى كل من يعمل بشغف "من أجل مجتمعنا".

وأضاف أن "الحزب الاشتراكي بأكمله يقف بتضامن مع نينا شير وفريقها." مشيرا إلى أن الحزب لن يسمح بأن يتم تخويفه، وقال : "سنواصل الكفاح من أجل سياسة اجتماعية وعادلة."

وبدورها، أدانت رئيسة فرع الحزب الاشتراكي في ولاية شلزفيج- هولشتاين، زيربيل ميدياتلي: "هذا الهجوم الجبان على حافلة الدعاية الانتخابية لعضوتنا في البرلمان نينا شير."

وأكدت أن العنف والتدمير الموجهان ضد أحزاب وساسة، أمر غير مقبول تمامًا، سواء خلال الحملات الانتخابية أو في أي وقت آخر.