البرلمان الإيراني يدعم رفض التفاوض مع إدارة ترامب حول القضايا النووية

اكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دعم البرلمان لموقف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الرافض للمفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القضايا النووية.

وأضاف قاليباف خلال اجتماع مجلس النواب، اليوم الأحد: "أرى أنه من الضروري أن أعرب عن امتناني الخاص بموقف بزشكيان، الرافض للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي "المتوهم". - حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار إلى أن "الرئيس الإيراني ظل ملتزما بشكل صحيح بمبدأ الإجماع الداخلي، والتزم بحكمة بالمبادئ التوجيهية التي وضعها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وخيّب آمال خطط العدو للاستقطاب بشأن قضية المفاوضات".

كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تحدث في كلمته احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران، في العاشر من فبراير الجاري، عن موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه إيران، متسائلا: "كيف يعلن ترامب رغبته في التفاوض بينما يؤيد في الوقت نفسه المؤامرات ضد الأمة الإسلامية.



