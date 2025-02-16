أنصار المعارض الروسي نافالني يقيمون مراسم تذكارية بعد عام من وفاته

وضع أنصار الناشط أليكسي نافالني، الزهور على قبره في موسكو، اليوم الأحد، بعد عام واحد من وفاة المعارض الروسي في منشأة جزائية بالدائرة القطبية الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام مستقلة، أن الشرطة سمحت بالدخول إلى المقبرة الموجودة بمنطقة بوريسوفسكوي في بيلجورود، ولكنها قامت بتصوير الإجراءات. وحذر نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان من خطر التعرض للاعتقال، بسبب تصنيف مؤسسته لمكافحة الفساد بأنها "متطرفة"، وبسبب حظرها في روسيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه كان هناك دبلوماسيون أجانب بين زوار المقبرة، من بينهم السفيرة الأمريكية لين تريسي، وسفير الاتحاد الأوروبي رولاند جالهاراج.

وذكرت وسائل الإعلام أن هناك فعاليات تذكارية أقيمت أيضا في مدن روسية أخرى، تشمل سان بطرسبرج ويكاترينبرج. أما بمدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، فقد تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن خمسة أشخاص خلال فعالية تذكارية، بحسب ما ذكره مشروع "أو دبلو دي – إنفو" للحقوق المدنية.

ومن جانبها، كتبت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، على منصة "إنستجرام"، أنها لم تتوقف عن التفكير في نافالني ولو ليوم واحد، كما أنها تتشاور معه في ذهنها وتناقشه أيضا. كما كتبت: "أحبك كثيرا، وأفتقدك كثيرا".

جدير بالذكر أن نافالني، الذي كان أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد تعرض للتسمم في عام 2020 قبيل إجراء الانتخابات الإقليمية في سيبيريا. ثم تم نقله جوا إلى مستشفى في برلين، حيث تم تشخيص إصابته بالتسمم بغاز الأعصاب.