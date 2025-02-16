ديمي مور بفستان لامع على السجادة الحمراء لحفل بافتا الـ78

بدأ الآن توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائزت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا – Bafta"، وسط إجراءات أمنية مشددة، حرصا على عدم تكرار حادثة اقتحام المسرح في العام الماضي.

ولفتت النجمة العالمية ديمي مور الأنظار إليها فور حضورها على ريد كاربت الحفل، المقام داخل قاعة ألبرت الملكية في لندن، وظهرت مور بإطلالة استثنائية بفستان مرصع بالكريستال، تميز بتصميم مستوحى من فن الزجاج، مع ألوان متداخلة تميزت بالأناقة والفخامة.

وتعد مور، واحدة من أكثر نجمات هوليوود تألقا، حيث نالت إطلالاتها في الفعاليات السينمائية إشادة واسعة من خبراء الموضة، مؤكدة مكانتها كأيقونة للأناقة والجاذبية.

وتتنافس مور هذا العام على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Substance، حيث تواجه منافسة قوية مع كل من، ميكي ماديسون عن فيلم "Anora"، وسيرشا رونان عن فيلم "The Outrun"، وسينثيا إريفو عن فيلم "Wicked"، وماريان جان-بابتييت عن فيلم "Hard Truths" للمخرج مايك لي.