تفاصيل تجديد محمد الشناوي عقده مع الأهلي

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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تجديد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع الفريق الأحمر.

وقال فاروق عبر برنامجه «البريمو» على فضائية «TeN»: «أنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ملف تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر في الساعات الماضية».

وأضاف: «حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع مع محمد الشناوي لحسم ملف تجديد عقده بشكل رسمي».

وتابع: «اتفق الخطيب مع محمد الشناوي على تجديد عقده لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليون جنيه في الموسم، بخلاف الإعلانات والمكافآت الإضافية حال الفوز ببطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية».

وأتم: «من المقرر أن تتحمل خزينة النادي الأهلي مبلغ 90 مليون جنيه من قيمة العقد الجديد لمحمد الشناوي على أن يتم توفير باقي المبلغ» 60 مليون جنيه من الرعاة والإعلانات ومكافأت الفوز».