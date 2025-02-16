مصر تشارك في اجتماع مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، المنعقد عبر الإنترنت في الفترة من 17 إلى 19 فبراير.



وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع تلبية لدعوة وجهتها حكومة جنوب أفريقيا لمصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين بصفتها دولة ضيف خلال رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة. وتنعقد اجتماعات هذا العام تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة."



ويناقش الاجتماع الأولويات الرئيسية التي حددتها الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين في مجال الاقتصاد الرقمي، وتشمل تعزيز الاتصال لتحقيق تنمية رقمية شاملة، والبنية التحتية العامة الرقمية والتحول الرقمي، والنظم البيئية للابتكار الرقمي ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي العادل والشامل والقائم على العدالة.



وتستعرض وزارة الاتصالات خلال الاجتماع جهود مصر ومبادراتها في هذه المجالات، بما يعكس دورها في تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على ترسيخ مكانتها في مختلف مجموعات العمل داخل مجموعة العشرين.



وجدير بالذكر أن مصر تشارك باستمرار في اجتماعات مجموعة العشرين، وذلك خلال رئاسة كل من الصين في عام 2016، واليابان في عام 2019، والهند في عام 2023، والبرازيل في عام 2024، وجنوب أفريقيا في عام 2025. ومنذ عام 2019، حرصت وزارة الاتصالات على المشاركة الفعالة في تلك الاجتماعات.