قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة أطلقت اليوم فيلمًا يستعرض تاريخ الدبلوماسية المصرية ونشأة الوزارة ومسيرة عملها على مدار السنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسي المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدبلوماسيين بمثابة جنود للوطن، يعملون على رفعته وخدمة أبنائه، ذاكرًا أن وزارة الخارجية تنفذ السياسة الخارجية للدولية بالاشتراك مع مؤسسات الدولة.

وذكر أن الالتحاق بوزارة الخارجية أمر غير مستحيل، يتطلب فقط الاجتهاد، مضيفًا أن الوزارة مدت مهلة التقديم لامتحان الالتحاق بوظيفة ملحق دبلوماسي حتى 20 مارس المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للتقدم للامتحان.

وأرجع انخفاض الإقبال على الالتحاق بوزاة الخارجية من الشباب إلى عدم معرفة بعضهم طريقة التقديم، وتفضيل البعض الأخر للفرص العمل بالقطاع الخاص ومجالات أخرى، موضحًا أن الوزارة أيضًا لديها معايير خاصة لاختيار أفضل الكوادر ليتمكنوا من تمثيل بلادهم.

وأعلن أن الوزارة أطلقت حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام» اليوم، لتصبح بذلك أقرب إلى دوائر الشباب، معلقًا على تريد البعض لوجود الوساطة للالتحاص بالوزارة، «كلام غير صحيح وياما هناك أولاد سفراء ولم ينجحوا، والموضوع ليس له علاقة بهذا».

