حقيقة فيديو اعتداء أشخاص على فتاة بالضرب أمام مدرسة بالمعادي وإصابتها بعاهة

نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلي حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن تعليق مدعوم بعدة مقاطع فيديو، تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادى بالقاهرة والتسبب فى عاهة مستديمة لها.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين"، وطرف ثانى "إحدى السيدات ونجلتها "طالبة"، ونجل عمها، بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذووهم لمناصرتهم، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.















