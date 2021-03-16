محافظة جنوب سيناء تخصص 14 محلًا تجاريًا بنظام الإشغال لتوفير فرص عمل للشباب

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بجولة ليلية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.



وتفقد المحافظ منطقة المحلات "إشغالات" بحي النور، وهي عبارة عن 14 محلًا تجاريًا جرى تخصيصها بنظام الإشغال بقيمة مخفضة للمساهمة في توفير فرص العمل، وخلق عائد للأسر بشرم الشيخ، وتابع أعمال تطوير وتخطيط وإنارة الطرق بمنطقة هضبة أم السيد، وإنشاء ممشى سياحي بطريق شارع نادي الرياضات البحرية، بطول 1.7 كيلو وعرض 30 متر.



وأعلن فودة الانتهاء جميع أعمال تخطيط وتجميل الطريق، وإنشاء رقعتي شطرنج ضخمة ومقاعد، وجاهزيته لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى توسعة وتجميل الطريق والمنطقة المحيطة به من كلا الاتجاهين، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال الإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ومقاعد مضيئة ليلًا.



وتفقد محافظ جنوب سيناء موقع إنشاء معرض زهور الربيع، ومنطقة "ديارنا" للحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، الذي سيجري افتتاحها يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.