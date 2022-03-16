أوكرانيا: الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن «حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حالياً».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأربعاء، أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «أنه الخيار الذي يناقش حالياً والذي يمكن اعتباره تسوية».

من جهتها، رفضت الرئاسة الأوكرانية فكرة أن تكون محايدة على غرار السويد أو النمسا، قائلة إن الضمانات الأمنية، يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.