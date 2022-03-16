الخارجية اليمنية تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي بادراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات

رحبت وزارة خارجية اليمن بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم أمس والذي قضى بادارج ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والامن والاستقرار في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الخارجية اليمنية الاشادة بتأكيد القرار على حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية واعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والالغام البحرية.

وأشارت الوزارة الى أن مليشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا وتحث الوزارة على ضرورة إبقاء الضغط على مليشيا الحوثي الى حين انهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.