 عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 11:21 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 11:21 ص

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية وخلال المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.


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