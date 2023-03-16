رئيس الحكومة اللبنانية ونظيرته الإيطالية يعقدان جلسة مباحثات رسمية في روما

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما.

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى المقر، حيث استقبلته نظيرته الايطالية بمراسم رسمية، ثم عقد اجتماع بين رئيسي حكومتي البلدين، شارك فيه عن الجانب الايطالي المستشار الدبلوماسي لرئيسة الحكومة فرنشيسكو ماريو تالو، ومديرة مكتب رئيسة الحكومة باتريسيا سكورتي.

كما شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، والمستشاران السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، تم عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، حيث شكر الرئيس ميقاتي رئيسة وزراء ايطاليا على دعم لبنان من خلال الكتيبة الإيطالية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، كما شكرها على دعم الجيش وكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية والمستدامة.

ودعا رئيسة حكومة ايطاليا لزيارة لبنان لاستكمال المحادثات.

ومن جانبها، شكرت رئيسة حكومة إيطاليا الرئيس ميقاتي على العلاقات الشفافة التي تربط ايطاليا ولبنان، معبرة عن سعادتها بأن "شركة إيني"هي من ضمن الشركات التي ستنقّب عن النفط في لبنان، داعية الشركات الإيطالية الأخرى إلى الاستثمار في لبنان.

وشددت على ضرورة التعاون لتكون منطقة البحر الابيض المتوسط منطقة هادئة، إضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.