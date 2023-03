علق النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة فريق ليفربول.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الانتصار على نظيره ليفربول بنتيجة 6 - 2 في مباراتي الذهاب والإياب، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «المغامرة مازالت مستمرة.. هيا بنا يا فريق».

وأضاف: «نراكم في الدور ربع النهائي.. هلا مدريد».

𝙏𝙝𝙚 𝙖𝙙𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨, let’s go team ! 🔥

See you in the quarter-finals ⚔️⚽️

¡𝗛𝗮𝗹𝗮𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱! 🤍#Alhamdulillah 🤲🏽❤️ #ucl #halamadrid #nueve ☄️ pic.twitter.com/VNAdzTKo0v