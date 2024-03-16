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بركات يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة سيمبا لهذا السبب

الشروق
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 11:15 ص

حذّر محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لاعبي الأحمر من توم أبونجيل، حكم مباراة سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية: "توم أبونجيل حكم جيد، هو لا ينظر للملعب ولا الجماهير ولا قمصان الفرق".

وأضاف: "الحكم توم أبونجيل يمنح كل فريق حقه، وهذا ما يحتاجه الأهلي فقط، فمستوى الأهلي الفني أفضل من سيمبا، والفريق الذي يجب الحذر منه في البطولة هو ماميلودي صن داونز".

وتابع: "في مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس إفريقيا قال لأحمد حجازي إنه يجب احترام المباراة أكثر من ذلك، بسبب تأخر قائد الفريق في الوصول لإجراء القرعة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "هذا يدل أن الحكم توم أبونجيل (مبيفوتش)، ويركز مع جميع الأمور التي تحدث في الملعب، وهذا الأمر يجب أن نحذر منه لاعبي الأهلي".


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