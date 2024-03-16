العشري يجهز الاتحاد السكندري بـ4 وديات استعدادا لعودة الدوري

قرر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندرى، خوض 4 مباريات ودية، خلال فترة التوقف الدولى، استعدادًا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.

والمقرر لها يوم 1 أبريل المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على أرض ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتقرر خوض الفريق الوديات الأربعة أيام 17 و18 و24 و25 مارس الجارى، أمام فريق سبورتنج وسموحة وبروكسى وفاركو،وذلك بهدف كسر الملل وتجهيز جميع اللاعبين لعودة مباريات الدوري وأولى المباريات بالأسبوع الـ17، أمام المصرى ببورسعيد على ملعب برج العرب.

وطالب العشرى اللاعبين بطي صفحة التعادلات والهزائم، والعودة بقوة لتحقيق النتائج الإيجابية والفوز على المصرى في المواجهة المقبلة، داعيا الجميع إلى ضرورة استغلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء الدفاعية وعودة المصابين.

وغاب عن تدريبات الفريق اليوم، سيف تقا لسفره لتونس، وكذلك شريف رضا ولازال غياب هشام صلاح للإصابة، بينما أجرى اللاعب فرانك، عملية جراحية وعاد اللاعب الغاني بواتينج للتدريبات ويقوم بالتدريبات مرتين يومياً كما عاد اللاعب أحمد عيد لتدريباته مع الفريق كما يجري بعض التدريبات المنفردة من أجل العودة لمستواه المعهود.