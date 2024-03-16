زيلينسكي يشيد بمدى المسيرات الأوكرانية الجديدة

يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المدى الممتد للطائرات المقاتلة المسيرة الأوكرانية يمثل دفعة عسكرية مهمة لبلاده، التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية بالفيديو اليوم السبت في إشارة واضحة إلى العديد من الهجمات الناجحة التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على المصافي الروسية الواقعة بعيدا في المناطق النائية للعدو: "في هذه الأسابيع، رأى الكثيرون بالفعل أن المنظومة الحربية الروسية لديها نقاط ضعف وأنه يمكننا الوصول إلى نقاط الضعف هذه بأسلحتنا".

وتعرضت ثلاث منشآت نفطية في منطقة سامارا الروسية على نهر فولجا /أكثر من 1000 كيلومتر شرق أوكرانيا/ لهجوم ليلة الجمعة.

وبمثل هذه الهجمات، تريد أوكرانيا تعطيل إنتاج الوقود الروسي حتى يتلقى الجيش إمدادات أقل. وتريد أوكرانيا أيضا خفض الدخل من إنتاج النفط الذي تستخدمه موسكو لتمويل حربها.

ولا يُعرف سوى القليل عن التطور التقني للطائرات المسيرة الأوكرانية. ومع ذلك، فإن استخدامها الناجح على مسافات طويلة لم يثبت إلا في الأسابيع القلائل الماضية.

وشكر زيلينسكي صناعة الدفاع والجيش على تحقيق هذه القدرة بعيدة المدى. وقال في كييف: "من الآن فصاعدا، سيكون لأوكرانيا دائما قوتها الضاربة الخاصة في السماء".