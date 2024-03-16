مستشار وزير التموين: توقعات بتجاوز أوقية الذهب مستويات 3 آلاف دولار بنهاية العام

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد انخفاضا ملحوظا على مدار الأسبوع، حيث تراجع من 3250 جنيها إلى 2910 جنيهات، بانخفاض أكثر من 300 جنيه.

ورد خلال تصريحات لبرنامج «وطن رقمي» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، الانخفاضات المتتالية إلى عدة عوامل أبرزها؛ تراجع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية من 2195 دولارا إلى 2160 دولارا، إلى جانب انخفاض سعر الدولار في البنوك الحكومية المصرية إلى مستويات 47.5 جنيها.

ونوه أيضا أن إقبال المواطنين على شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 30 % من بنكي الأهلي ومصر ساهم في سحب السيولة من السوق، موضحا كذلك أن شهر رمضان عادة ما يشهد تراجعا في إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية.

وتوقع «فرج» أن تشهد أسعار الذهب استقرارا خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن شهادات الادخار تمثل فرصة استثمارية جيدة للمواطنين في الوقت الحالي.

وأكد أن الذهب يظل حافظة استثمارية جيدة على المدى الطويل، ناصحا من يفضلون الاستثمار على المدى الطويل بالاحتفاظ بالذهب، لا سيما مع التوقعات التي تشير بتجاوز سعر أوقية الذهب مستويات 3000 دولار بنهاية العام.

ونصح المستثمر بعدم بيع الذهب سوى في حالات الضرورة القصوى؛ لضمان تحقيق عائد استثماري جيد على المدى الطويل خاصة مع التوقعات العالمية بارتفاعه.