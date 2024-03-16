 توزيع 1550 شنطة سلع غذائية بأسعار مخفضة في حي غرب مدينة المنيا - بوابة الشروق
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توزيع 1550 شنطة سلع غذائية بأسعار مخفضة في حي غرب مدينة المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 11:41 م


وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الجهود المبذولة بالوحدات المحلية والأحياء لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة؛ للقضاء على جشع التجار وتخفيف العبء عن المواطن.

فيما وزع، اليوم السبت، حي غرب المدينة 1550 شنطة سلع غذائية، بالعديد من الأماكن في الحي، بحسب بيان لمركز ومدينة المنيا.

وتم توزيع 900 شنطة بواقع "500 شنطة بشارع الدبايكة، و400 شنطة بسوبر ماركت ابن الصعيد بشارع الإضافية"، فيما تم توزيع 250 شنطة بشارع 6 أكتوبر، و400 شنطة بشارع بديع الزمان، بحضور وليد فرحات رئيس الحي، وإشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا.

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