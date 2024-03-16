أدان الوزير الاتحادي للإعلام والإذاعة في باكستان، عطاء الله تارار، اليوم السبت بشدة "الهجوم الإرهابي" في وزيرستان الشمالية.



وأشاد الوزير، في بيان، بأفراد الجيش الباكستاني الذين لقوا حتفهم في "الهجوم الإرهابي". وأعرب عن تعازيه لأسرهم، وقال إن الحكومة تقف مع هذه الأسر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية. وتابع: "مهاجمة قوات الأمن عمل جبان ومستهجن".



كما أدان وزير الخارجية إسحاق دار بشدة الهجوم. وقال في منشور على موقع إكس: "إن الأمة الباكستانية متحدة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. مثل هذه الأعمال الجبانة لا يمكن أن تردع التزامنا وتصميمنا على مكافحة هذا الخطر بكل قوة".



وذكر مسئولون أن انتحاريين صدما بسيارتهما المفخخة، نقطة تفتيش عسكرية باكستانية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل في أعنف هجوم منذ الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.



وجاء في بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن ستة مهاجمين على الأقل قتلوا أيضا في الانفجار والمعركة، التي تلته واستمرت لعدة ساعات.



وأضاف البيان أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه أولا عند مدخل نقطة التفتيش قبل أن يصدم انتحاري آخر البوابة بسيارته.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها، لكن حركة "طالبان الباكستانية"، وتنظيم "داعش"، يهاجمان قوات الأمن والمدنيين في المنطقة.



وشنت حركة "طالبان الباكستانية" وهي جماعة مختلفة عن نظيرتها الأفغانية، العديد من الهجمات الدموية، في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير، لكن يشوب هدوء متوتر منذ ذلك الحين.



وشهدت المنطقة الشمالية الغربية، التي تشترك في حدود مع أفغانستان، زيادة مطردة في العنف الذي يشنه المسلحون منذ سيطرة حركة "طالبان الأفغانية" على السلطة في أفغانستان، في عام 2021.