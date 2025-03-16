 محافظ مطروح يشارك في حفل إفطار الأيتام بحديقة كليوباترا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح يشارك في حفل إفطار الأيتام بحديقة كليوباترا

أحمد سباق
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 3:53 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 3:53 م

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في حفل الإفطار الذي نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني للأطفال الأيتام وأسرهم، بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، واللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والشيخ مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وذلك بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسى مطروح.

وتضمن الحفل فقرات إنشاد ديني، وعروض التنورة، وعروض العرائس، وأغانٍ رمضانية، وسط أجواء من البهجة والفرح للأطفال. كما قام المحافظ، عقب الإفطار، بتوزيع هدايا عينية ومالية على الأطفال الأيتام، وتكريم المشاركين في دعم الأعمال الخيرية، من الجهاز التنفيذي للمحافظة والإعلاميين.

وفي كلمته، وجه اللواء خالد شعيب الشكر للدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة المنظمة، على جهودها في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً في المناطق النائية وعمق الصحراء، من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل تركيب أسقف المنازل، وتوزيع المواد الغذائية، وبناء المساجد، وكسوة الشتاء، ودعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة مثل تربية الأغنام، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أعربت رئيس مجلس الإدارة عن شكرها للمحافظ على دعمه المستمر وتذليل العقبات، لضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى أكبر عدد من المستفيدين في مختلف مناطق مطروح.

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