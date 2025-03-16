مدرب أرسنال: كان يمكننا تقديم أداء أفضل أمام تشيلسي

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على تشيلسي 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم أنه يرى أن فريقه كان يمكنه تقديم أفضل من ذلك.

وقال أرتيتا في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كان يجب علينا قديم أداء أفضل من ذلك لكننا سعداء لأنها مباراة مهمة، لقد لعبنا أمام منافس كبير والفريق لعب بشكل رائع وبروح عالية والآن سنذهب لفترة توقف الدوري بسبب المباريات الدولية".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز بالمباريات، إذا قمنا بذلك سنكون في وضع أفضل".

وعن مشاركة ميكيل ميرينو كمهاجم قال أرتيتا: "لدينا لاعبون كبار ومؤثرون سيغيبون لعدة أشهر وفريقنا لديه قدرة كبيرة على الصمود، يرغب ميكيل في فعل ما هو جيد دائما، لم يسبق له أن لعب في ذلك المركز من قبل لكنه يسجل الأهداف، أنه لاعب خطير حقا داخل منطقة الجزاء ويمكنه مساعدتنا".

وعن عودة بوكايو ساكا للفريق بعد فترة المباريات الدولية ، أجاب أرتيتا: "لديه فرصة جيدة بالفعل ".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد58 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر.