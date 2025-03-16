الرئيس السيسي يتحدث عن تجربة مرّت بها الدولة بعد 2011: تسببت في معاناة المجتمع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها تجربة مع أحداث 2011 و 2012 و2013 وما أعقبها عندما حدثت مشكلة مع الشرطة ما أدى لمعاناة المجتمع وتأثر الأمن بشكل كبير.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أن الميزة الوحيدة في ذلك الوقت هو معرفة معنى وقيمة رجل الأمن.

وتابع: «الجيش نزل في ذلك الوقت وكنت حينذاك مديرًا للمخابرات، وقلت لهم الجيش اللي نزل الشارع ده هيبقى محتاج إعادة تأهيل مرة تانية لما يرجع وحداته بسبب تعامله مع الناس لأشهر طويلة».

واستكمل: «إحنا بنتكلم عن جهاز أمني يتولى تأمين 120 مليون شخص بالضيوف اللي موجودين عندنا.. محدش بقى يشوف خبر أو صورة أو حاجة في مواقع التواصل ويتحاملوا على الجهاز أو على المؤسسة»

ولفت إلى أن من يفعل ذلك يهدف لجعل المجتمع غير راضٍ، وقال: «اتعملت حاجات قبل 2011، وقدروا من خلال الشحن والشائعات والكذب والافتراء إنهم يخلوا الشعب المصري أو قطاع كبير منه يكون متحامل على (الشرطة)».

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن هناك برامج حاليًّا لعدم تكرار مثل هذه الأمور.

وأجرى الرئيس السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.

واستعرض الرئيس السيسي تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظًا على مقدرات الدول وشعوبها.