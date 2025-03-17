مسلسل قهوة المحطة يتصدر محرك البحث في مصر والوطن العربي

تصدرت أول حلقتين من مسلسل قهوة المحطة تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، في مصر والوطن العربي.

مسلسل قهوة المحطة من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ويؤدي بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد غزي، وأحمد خالد صالح، وبيومي فؤاد، ورياض الخولي، وهالة صدقي، وانتصار، وحسن أبو الروس، وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد، وضياء عبد الخالق، وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان.

ويحكي المسلسل، عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيًا وراء حلم الشهرة الذي يشغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل؛ لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في العمل.

فيما رصدت الشركة المنتجة مليون جنيه في شكل جائزة توزع على 20 فائزًا بالمسابقة التي طرحتها مع بداية عرض المسلسل لمن يعرف اسم القاتل، وتستمر المسابقة حتى الحلقة الـ14.