تجمّع عشرات الأطفال بالبالونات أمام مستشفى جيميلي بروما لتحية البابا فرنسيس

تجمّع عشرات الأطفال حاملين بالونات صفراء وبيضاء أمام مستشفى "جيميلي" في روما؛ لتحية البابا فرنسيس في خامس يوم أحد يمضيه بالمستشفى الذي يعالج فيه من الإلتهاب الرئوي المزدوج.

ورغم أن البابا لم يظهر من نوافذ الجناح الذي يمكث فيه بالطابق العاشر، إلا أنه أقرّ بحضور الأطفال لبركة يوم الأحد التقليدية.

وقال بابا الفاتيكان، في نص صلاة التبشير الملائكي المُعدّ من أجل الصلاة التقليدية، والذي لم يبث مباشرة: "أعلم أن الكثير من الأطفال يُصلّون من أجلي؛ وقد جاء بعضهم اليوم إلى (مستشفى) جيميلي كعلامة على قربهم مني".

وأضاف البابا فرنسيس: "أشكركم أعزّائي الأطفال! إن البابا يُحبّكم وينتظر دوما لقائكم".

ومن جانبه، قال القس فورتوناتو رئيس اللجنة البابوية لليوم العالمي للطفل، الذي قام بتنظيم الفعالية، إن تجمع الأطفال مع آبائهم كان بمثابة دواء روحي للبابا 88 عاما، ووصفه بأنه "أجمل احتضان له".