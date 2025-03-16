الصين تطلب وضع علامات على المحتوى عبر الإنترنت الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

أصدرت الصين، مجموعة من اللوائح التنظيمية حول تصنيف محتوى الإنترنت الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.

وتهدف اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطات معنية تشمل هيئة الفضاء السيبراني إلى تعزيز التنمية الصحية لقطاع الذكاء الاصطناعي ومساعدة مستخدمي الإنترنت على اكتشاف المعلومات الخاطئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، تم إنتاج أو تكوين كمية هائلة من المحتوى عبر الإنترنت بأشكال مختلفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي قبل أن ينتشر في الفضاء الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه، ظهرت إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونشر المعلومات المزيفة ما أثار قلقا اجتماعيا فرض الحاجة إلى توحيد جهود تحديد المحتوى، وفقا للهيئة.

وأثارت إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مناقشات واسعة النطاق حول تحسين تنظيم القطاع، وفي أحد الأمثلة، تم استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لممثل صيني مشهور للاحتيال على أعضاء قاعدة معجبيه العام الماضي.

وردا على ذلك، تُنظم اللوائح التنظيمية وضع العلامات على المحتوى عبر الإنترنت الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي طوال عمليات الإنتاج والنشر ما يوجب على مقدمي الخدمة إضافة علامات مرئية إلى محتواهم في المواقع المناسبة.

كما تنص على عدم السماح لأي منظمة أو فرد بحذف أو العبث أو تصنيع أو إخفاء هذه الملصقات التعريفية، بحسب الهيئة.