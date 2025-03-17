الصين: تحذير بشطب مجموعة أورينت من البورصة اعتبارا من 18 مارس

أفاد إشعار رسمي لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بأن مجموعة أورينت الصينية (التي تعمل في مجال التأمين والخدمات المالية) ستكون عرضة لتحذير من خطر الشطب من بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارا من 18 مارس بسبب انتهاكات قانونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن إشعار لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية القول إن الهيئة تعتزم فرض عقوبات إدارية على مجموعة أورينت وبعض مسئوليها التنفيذيين.

وقالت الهيئة إن تحقيقا كشف أن المعلومات المالية المقدمة من المجموعة من عام 2020 إلى عام 2023 كانت غير صحيحة.

وتعتزم هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية فرض غرامة على المجموعة بقيمة 10 ملايين يوان.

وتتوقع مجموعة أورينت أن تتعرض للشطب القسري من البورصة بسبب انتهاكات قانونية.