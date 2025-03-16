أمريكا تستعد لترحيل نحو 300 فرد يزعم انتماؤهم لعصابة إلى السلفادور

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع 6 ملايين دولار للسلفادور للزج بحوالي 300 فرد يزعم انتماؤهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية في السجن لمدة سنة، في واحدة من المرات الأولى التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين من الولايات المتحدة.

وجاء الاتفاق عقب محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس السلفادور نجيب ابوكيلة بشأن الزج بمهاجرين في سجن سيئ السمعة بالسلفادور. وألقت حكومة ابوكيلة القبض على أكثر من 84 ألف شخص، دون الإجراءات المطلوبة أحيانا، منذ 2022 في إطار حملته الصارمة ضد عنف العصابات في الدولة الصغيرة.

جاء ذلك في الوقت الذي أقام فيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة "ديموكراسي فوروورد" دعوى قضائية استباقية ضد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، قائلين إن خمسة رجال فنزويليين محتجزين في مركز احتجاز المهاجرين في ريموندفيل بولاية تكساس كانوا ”معرضين لخطر الإبعاد الوشيك“ بموجب قانون الأعداء الأجانب.

ومع ذلك، فإنه ربما قد يكون الاتفاق قد تم تعليقه.

فقد عرقل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بواسبرج يوم السبت ترحيل أي شخص بموجب إعلان ترامب لمدة أسبوعين وحدد جلسة استماع يوم الجمعة للنظر في الدفوع. وقال محامي الاتحاد الحريات المدنية الأمريكي لي جيليرنت إن رحلتين جويتين يوم السبت ربما حملتا أشخاصا تم ترحيلهم بموجب إعلان ترامب، إحداهما إلى السلفادور والأخرى ربما إلى هندوراس. وقال بواسبرج إن أي رحلات من هذا القبيل يجب أن تعود إلى الولايات المتحدة.

ولم تكشف المذكرات التي تفصل عملية ترحيل المهاجرين ، كيف حددت إدارة ترامب أن الأشخاص الـ 300 تقريبا ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" وهي عصابة أشار ترامب إليها مرارا في حملته الانتخابية وأعلن أنها منظمة إرهابية.