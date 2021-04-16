أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0631 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 5ر31 مليون حالة إصابة.

وجاء متوسط الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مماثلا لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 71ر3 مليون حالة، وبارتفاع طفيف عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 1 % في أعداد الإصابات من نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 55 ألفا و954 .

*وشهدت ولاية ميشيجن أكبر عدد في الوفيات التي جرى تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع بوفاة 123 وفاة.