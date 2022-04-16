 اليابان وأمريكا تتفقان على تعاون أكبر لمواجهة الوجود الصيني المتزايد - بوابة الشروق
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اليابان وأمريكا تتفقان على تعاون أكبر لمواجهة الوجود الصيني المتزايد

(د ب ا)
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 10:57 ص

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم السبت، على تعاون واشنطن وطوكيو سويا لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهادئ والهندي حرة ومفتوحة على ضوء الوجود المتزايد للصين.

وأبلغ المشرعون الأمريكيون كيشيدا، خلال اجتماعهم في طوكيو، بأن هناك تفاهما من الحزبين في الولايات المتحدة لأهمية التحالف الياباني الأمريكي، وبأنهم يرغبون في تعميق التفاهم لأدوار اليابان في المنطقة من خلال زيارتهم الحالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

وأبلغ كيشيدا المشرعين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري، والسيناتور بوب مينينديز، وهو ديمقراطي، بأن من المهم بالنسبة لليابان والولايات المتحدة العمل على نحو أكثر تقاربا.

وطالب رئيس الوزراء أيضا بتعاون أمريكي لإعادة الرعايا اليابانيين، الذين كانت كوريا الشمالية قد اختطفتهم منذ عقود، إلى بلادهم.

وناقش الجانبان أيضا الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت اليابان قد انضمت إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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