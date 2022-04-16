ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة باكستان الجديد



أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص قيادة المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت، مع محمد شهباز شريف الذي انتخب رئيسا جديدا لحكومة باكستان في الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن التهنئة لشريف بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.



وأكد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.



وقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة.