تباينت أسعار الخضروات واستقرت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيهين لتتراوح بين 5.5 إلى 9 جنيهات.

تراجعت أسعار البطاطس جنيها واحدا لتتراوح بين 1.25 جنيه إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

وتراجع سعر الباذنجان البلدي جنيها واحدا ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

تراجع سعر الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا ليتراوح من 6 إلى 8 جنيهات.

وتراجع سعر الفلفل الحامي البلدي جنيهين بين 8 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 4 و9 جنيهات

واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وسجلت أسعار الخوخ البلدى العريشي ما يتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.