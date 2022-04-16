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السبت 16 أبريل 2022.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة

سارة حمزة
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 11:40 ص

تباينت أسعار الخضروات واستقرت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:
تراجعت أسعار الطماطم جنيهين لتتراوح بين 5.5 إلى 9 جنيهات.
تراجعت أسعار البطاطس جنيها واحدا لتتراوح بين 1.25 جنيه إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وتراجعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
وتراجع سعر الباذنجان البلدي جنيها واحدا ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
تراجع سعر الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا ليتراوح من 6 إلى 8 جنيهات.
وتراجع سعر الفلفل الحامي البلدي جنيهين بين 8 إلى 12 جنيها.
استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
استقرت أسعار الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.
استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 4 و9 جنيهات
واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
وسجلت أسعار الخوخ البلدى العريشي ما يتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

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